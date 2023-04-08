"Динамо будет биться за титул до конца? Не забывайте, что на сегодня по разным причинам мы не рассчитываем сразу на 14 игроков, которые были в составе команды в прошлом году. Послушайте эти фамилии: Бущан, Бойко, Караваев, Забарный, Миколенко, Цыганков, Вербич, Витиньо, Де Пена, Беседин, Кендзера и другие. Сегодня мы не рассчитывали на них по разным причинам – кто-то травмирован, кто-то ушел, некоторые легионеры не хотели возвращаться и играть в Украине, и их можно понять.

Динамо – Минай – 2:0 – видео голов и обзор матча

В нашей первой весенней игре с Ингульцом соперник забил два мяча после двух грубых ошибок Екатерины Монзуль. После того я не видел в других матчах чемпионата подобных трактовок от арбитров, как были в той игре при двух взятиях ворот. Во всех подобных эпизодах арбитры назначают штрафные удары.

Поэтому я считаю, что три матча дисквалификации для Буяльского – много, этого не должно было произойти. Это наш лучший игрок. Они знали, кого удалять. Но я полностью с вами согласен, что Динамо не должно быть на том месте, на котором сейчас находится и не должно быть на том уровне, который показывает на футбольном поле сейчас.

Мы очень рассчитываем на скорейшие возвращения Буяльского и Караваева, как двух сверхопытных наших игроков. Они могут принести большую пользу команде. У нас еще есть 10 поединков, мы не выбываем из игры. Надежда есть.

Я с вами согласен, недопустимо для Динамо быть на нынешнем уровне. У нас впереди еще 10 матчей. Вернутся Буяльский, Караваев, очень важные, опытные игроки. С одной молодежью тяжело добывать значимые победы. Даже для меня это непросто, хотя я привык побеждать. Сейчас я думаю, в том числе над тем, как строить команду, которая станет сильнее в следующем сезоне. Но для этого мы должны получать хорошие результаты уже сейчас", – отметил Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Динамо обыграло Минай, прервав серию поражений в Киеве – голы молодежи принесли успех Луческу