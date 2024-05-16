Скауты Зальцбурга следили за 22-летним центрбеком в матчах еврокубков, утверждает журналист Владимир Зверов.

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Ранее Батагова связывали с АЗ и Нью-Йорк Ред Буллз, но Зарю не устроила ставка в размере 2 млн евро. Луганчане значительно выше оценивают защитника, который с молодежной сборной Украины доходил до полуфинала Евро-2023. Ближайшим летом для Батагова будет новая "витрина" – футбольный турнир Олимпиады.

Добавим, что Зальцбург выиграл 10 кряду чемпионатов Австрии, но нынешний сезон складывается для клуба слабо. Следующим тренером "быков" станет Пеп Лейндерс, который был правой рукой Юргена Клоппа в Ливерпуле.

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