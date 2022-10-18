Главный тренер Динамо Мирча Луческу не нашел места в своей команде для Эрика Шуранова.

Нападающий немецкого Нюрнберга Эрик Шуранов имел несколько возможностей сменить клубную прописку во время прошлого межсезонья. В итоге 20-летний нападающий остался во второй Бундеслиге, но потерял место в основе своей команды.

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Как стало известно Футбол 24, Шуранов летом был близок к переходу в Салернитану. Все сорвалось в последний момент из-за желания игрока самостоятельно оформить переход – без участия агентов. Кроме того, форварда предлагали киевскому Динамо, но Луческу отказался – не разглядел потенциала.

Напомним, Эрик Шуранов выступал за юношеские сборные Украины (за 7 матчей забил 5 голов), но полтора года назад принял решение сменить футбольное гражданство. Сейчас форвард выступает за молодежку Германии, где уже провел 7 поединков (2 гола и 2 ассиста).

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