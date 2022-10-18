Головний тренер Динамо Мірча Луческу не знайшов місця у своїй команді для Еріка Шуранова.

Нападник німецького Нюрнберга Ерік Шуранов мав кілька нагод змінити клубну прописку під час минулого міжсезоння. Зрештою, 20-річний нападник залишився у другій Бундеслізі, але втратив місце в основі своєї команди.

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Як стало відомо Футбол 24, Шуранов влітку був близьким до переходу у Салернітану. Все зірвалося в останній момент через бажання гравця самостійно оформити перехід – без участі агентів. Окрім того, форварда пропонували київському Динамо, але Луческу відмовився – не розгледів потенціалу.

Нагадаємо, Ерік Шуранов виступав за юнацькі збірні України (за 7 матчів забив 5 голів), але півтора року тому ухвалив рішення змінити футбольне громадянство. Наразі форвард виступає за молодіжку Німеччини, де вже провів 7 поєдинків (2 голи і 2 асисти).

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