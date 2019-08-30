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Луческу: Не стремился забрать Хачериди в Шахтер, Милевский сам хотел к нам

08:50 97 Читати українською
Луческу: Не стремился забрать Хачериди в Шахтер, Милевский сам хотел к нам
Мирча Луческу / Соцсети

Экс-главный тренер Шахтера Мирча Луческу рассказал об игроках Динамо, которые могли перейти в донецкую команду.

"Хотел ли я забрать Хачериди в Шахтер? Нет, не хотел. Но был период, когда Шахтер искал хорошего центрального защитника. Возможно, клуб искал. У Дарио Срны были хорошие отношения с другими игроками, возможно, он звонил.

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Так и с Милевским, который хотел в Шахтер. Кто-то мог им звонить, но не я. Никогда не звонил лично.

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Я хочу создавать игроков, а не покупать готовых. Я делал так всю жизнь: и в Румынии, и в Динамо Бухарест, и в сборной", – цитирует Луческу FootballHub.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Мирча Луческу Мирча Луческу Артем Милевский Артем Милевский Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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