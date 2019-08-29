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Хачериди: До сих пор нахожусь в поисках нового клуба

13:59 102 Читати українською
Хачериди: До сих пор нахожусь в поисках нового клуба

Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди рассказал о своей карьере после разрыва контракта с ПАОКом.

"У меня все нормально. Пока в поисках новой команды. Но пока нет команды – нет и настроения о чем-то говорить.

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Я продолжаю поддерживать форму, все в индивидуальном порядке. Видели меня на стадионе имени Банникова? Я везде, тренируюсь очень много.

Мог бы я присоединиться к любительской команде? Нет, с аматорами играть не хочу", – рассказал Хачериди в комментарии Сегодня.

Напомним, в составе ПАОКа 32-летний украинец провел лишь 11 матчей. Ранее появлялась информация о возможности возвращения центрбэка в киевское Динамо.

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