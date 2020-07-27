Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо

"На жаль, я вирішив відмовитися від можливої співпраці з Динамо.

Луческу покинув Динамо, – ЗМІ

Дякую братам Суркісам за виявлену довіру та запрошення в клуб. Але я не можу працювати у ворожій атмосфері, яка особливо проявляється від групи ультрас клубу, чиєї підтримки так потребує команда.

Я ніколи не був боягузом, я приймав спортивні виклики. Підтвердженням тому – перехід з Галатасарая в Бешикташ або з Динамо Бухарест в бухарестський Рапід, між чиїми уболівальниками є велике, але чесне суперництво. Вболівальники приймали мене з надією і відкритими обіймами, завдяки чому мені вдавалося вигравати титули в цих клубах.

Я не можу прийняти те, що фанати діють проти інтересів свого клубу. Думаю, це був час для змін, які привели б до підвищення рівня суперництва і мотивації, повернули б клуб на той рівень, на якому він з такою історією і традицією повинен знаходитися.

Моя поява в Динамо не мала нічого спільного з цифрами в контракті, гроші мене цікавлять в останню чергу. Я хотів повернутися в футбол, повернутися в Україну, де у мене було стільки хороших моментів. Хотілося знову зануритися в цю чудову атмосферу непередбачуваного футболу.

Я був сповнений ентузіазму і віри в молодих українських футболістів, багато з яких є членами національних команд. Хотілося повернути той рівень конкуренції, який був в минулі роки, зарядити трибуни. Україна на це заслуговує", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, президент Динамо Ігор Суркіс лише 23 липня оголосив про призначення румунського фахівця головним тренером київського клубу. Цю новину вороже сприйняли фанати "біло-синіх", через досвід Луческу у Шахтарі і його негативні висловлювання про Динамо.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян