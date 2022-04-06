"Рано или поздно ужас войны исчезнет. Мы организовываем товарищеские встречи для сбора средств и отправки в Украину. Сначала мы сыграем 12 апреля против варшавской Легии, но у нас есть еще 2-3 матча, которые нужно подтвердить: с Динамо Загребом, Стяуа и Сьоном.

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Надеюсь, я также смогу поговорить с Моуринью и организовать матч в Риме. ПСЖ и Манчестер Сити также сообщили о готовности сыграть", – отметил Луческу в комментарии Calciomercato.

Напомним, в течение апреля-июня команда Мирчи Луческу планирует провести спарринги со следующими командами: Боруссия Дортмунд, ПСЖ, Стяуа, Легия Варшава, Барселона, Милан, Бенфика, Аякс, Спортинг, Базель.

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