"Организация матча – это очень большой вызов для нашего клуба как с точки зрения плотного графика команды, так и с точки зрения принятия на себя всех материально-технических и организационных вопросов, связанных с матчем. Однако, имея в виду благородство акции, мы добросовестно приступили к этой нелегкой задаче. Это продолжение мер клуба и фонда Легия для помощи людям из Украины.

Ультрас Легии призывали не перечислять доход от матча с Динамо пророссийским братьям Суркисам

Кроме символического значения матча, мы также заботимся о реальной поддержке людей, пострадавших от войны. Подготовленные фондом сборы и аукционы поддержат цель акции, а дополнительные средства Легия и его благотворительный фонд перечислят на счет Посольства Украины в Варшаве.

Бенефициарами будут организации, поддерживающие внутренних переселенцев. Людей, которые были вынуждены бежать от прямых боевых действий России, но остались в Украине", – говорится в сообщении официальном сайте Легии.

Напомним, ультрас польского клуба призвали не перечислять деньги из благотворительного поединка против Динамо на счета братьев Суркисов, обвиненных в пророссийской позиции.

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