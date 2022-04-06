"Рано чи пізно жах війни зникне. Ми організовуємо товариські зустрічі для збору коштів та відправки в Україну. Спершу ми зіграємо 12 квітня проти варшавської Легії, але у нас є ще 2-3 матчі, які потрібно підтвердити: з Динамо Загреб, Стяуа і Сьоном.

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Сподіваюся, я також зможу поговорити з Моурінью і організувати матч у Римі. ПСЖ і Манчестер Сіті також повідомили про готовність зіграти", – зазначив Луческу у коментарі Calciomercato.

Нагадаємо, протягом квітня-червня команда Мірчі Луческу планує провести спаринги з такими командами: Борусія Дортмунд, ПСЖ, Стяуа, Легія Варшава, Барселона, Мілан, Бенфіка, Аякс, Спортінг, Базель.

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