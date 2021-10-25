"Йовичевич мечтает о том, чтобы СК Днепр-1 выкупил Дубинчака. И руководство клуба тоже так же хочет, чтобы игрок перешел окончательно в СК Днепр-1. И сам футболист тоже не против, потому что он нашел свою команду и комфортно себя чувствует. Но он принадлежит Динамо. И я знаю, что действия Дубинчака нравятся Луческу. Это было еще в прошлом сезоне. Когда в Киеве состоялся первый поединок между Динамо и СК Днепр-1, когда динамовцы выиграли 2:1.

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Еще тогда Луческу, просматривая матч, обратил внимание на Дубинчака. Если бы продали Миколенко в это межсезонье, то Дубинчак не поехал бы в СК Днепр-1. Он остался бы в Динамо. На Сидклея не слишком рассчитывали, Вантух заболел. Есть еще молодой Вивчаренко. И среди всех них Дубинчак будет играть в основе, если уйдет Миколенко. И Луческу на него рассчитывает. Из-за этого он не оставил Дубинчака в Динамо, а позволил ему играть дальше, чтобы защитник не утратил этот игровой тонус. Дубинчак очень нравится Луческу.

Поэтому трудно сказать, что Дубинчак сможет полноценно перейти в СК Днепр-1. Но Йовичевич очень этого хотел бы. Это футболист, который выполняет огромный объем работы. Он квалифицирован, добегает, удачно подает, успевает возвращаться и закрывать свою зону. Удивляюсь, почему его не вызывают в национальную сборную. Если всем дали шанс, то ему тоже можно. Он стабильно второй год играет на хорошем уровне. Он является лидером СК Днепр-1", – отметил Цыганык в авторской программе Цыганык Live.

Отметим, что Дубинчак провел 11 матчей в составе СК Днепр-1, однако не отличался результативными действиями. Права на левого защитника принадлежат киевскому Динамо. Прошлый сезон Владислав также провел в составе днепрян, а до этого выступал за Карпаты.

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