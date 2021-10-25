"Йовічевіч мріє про те, щоби СК Дніпро-1 викупив Дубінчака. І керівництво клубу теж так само хоче, щоби гравець перейшов остаточно до СК Дніпро-1. І сам футболіст теж не проти, бо він знайшов свою команду і комфортно почувається. Але він належить Динамо. І я знаю, що дії Дубінчака подобаються Луческу. Це було ще минулого сезону. Коли в Києві відбувся перший поєдинок між Динамо і СК Дніпро-1, коли динамівці виграли 2:1.

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Ще тоді Луческу, переглядаючи матч, звернув увагу на Дубінчака. Якби продали Миколенка цього міжсезоння, то Дубінчак не поїхав би у СК Дніпро-1. Він залишився б у Динамо. На Сідклея не надто розраховували, Вантух захворів. Є ще молодий Вівчаренко. І серед усіх них Дубінчак гратиме в основі, якщо піде Миколенко. І Луческу на нього розраховує. Через це він не залишив Дубінчака в Динамо, а дозволив йому грати далі, щоби захисник не втратив цей ігровий тонус. Дубінчак дуже подобається Луческу.

Тому важко сказати, що Дубінчак зможе повноцінно перейти до СК Дніпро-1. Але Йовічевіч дуже цього хотів би. Це футболіст, який виконує величезний обсяг роботи. Він кваліфікований, добігає, вдало подає, встигає повертатися і закривати свою зону. Дивуюся, чому його не викликають до національної збірної. Якщо вже всім дали шанс, то йому теж можна було. Він стабільно другий рік грає на хорошому рівні. Він є лідером СК Дніпро-1", – зазначив Циганик у авторській програмі Циганик Live.

Відзначимо, що Дубінчак провів 11 матчів у складі СК Дніпро-1, проте не відзначався результативними діями. Права на лівого захисника належать київському Динамо. Минулий сезон Владислав також провів у складі дніпрян, а до цього виступав за Карпати.

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