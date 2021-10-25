"Сайядманеш? Думаю, что он покинет Зарю. За него очень много просит Фенербахче, и чтобы его выкупить, Заря должна понимать, что через полгода его получится перепродать. Луганчане строят так свою трансферную политику, если они покупают футболиста, то должны на нем заработать в будущем. Сейчас, насколько я понимаю, Аллахьяра хотели засветить в чемпионате Украины, чтобы заинтересовать Шахтер и Динамо. Но эти клубы иранцем не интересуются.

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Продавать его за границу достаточно сложно. У Зари сейчас не лучшие результаты, хотя Аллахьяр и забил очень хороший мяч в ворота ЦСКА. Но по одному голу трудно оценить футболиста, а стабильности у него нет. У Зари есть опция выкупа его контракта, но я сомневаюсь, что ее активируют, если не получат понимание того, что его получится продать в Динамо или Шахтер. Возможно, он уже играет последние матчи Зари и вернется в Фенербахче. Или аренда будет продлена на других условиях", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

К слову, Сайядманеш сыграл в 16 матчах в составе Зари в текущем сезоне, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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