Попри чутки щодо можливого відходу Мірчі Луческу з Динамо влітку 2023 року, румун може залишитись у Києві і на наступний сезон, повідомив Слонка в своєму твіттері.

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Зазначається, що наразі неможливо бути впевненим щодо майбутнього тренера. Ігор Суркіс розпочав пошуки нового тренера ще в січні, коли Луческу заговорив про можливість відходу з клубу.

Нагадаємо, що румунський фахівець очолив Динамо влітку 2020 року та здобув з киянами Кубок, чемпіонат та Суперкубок України. У поточному сезоні підопічні Луческу виступають вкрай невдало – виліт з групи Ліги Європи та четверте місце в УПЛ.

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