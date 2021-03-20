"Может, Луческу не лучший в Европе, но очень профессиональный. В Донецке на стеллажах вместо книг стояли кассеты, невероятное количество. Возились с этим хозяйством шесть или семь операторов, научный руководитель и его заместитель. Луческу с утра до вечера смотрел стандарты, комбинации, как у него голова выдерживала, не знаю.

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За руку водил по полю футболистов-миллионеров, требуя понимания, как детей. Заставлял их мыслить теми же категориями, что и он, вкладывал в головы свою идею. Взамен получал единомышленников. Все знали маневр, если кто-то ошибался, разногласий в трактовках не было. Плюс безоговорочный авторитет", – сказал Чистяков в комментарии "Матч ТВ".

Напомним, Луческу тренировал Шахтер с 2004 по 2016 годы и завоевал с "горняками" 22 трофея: 8 чемпионств Украины, 6 Кубков, 7 Суперкубков страны и 1 Кубок УЕФА.

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