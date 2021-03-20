"Може, Луческу не найкращий в Європі, але дуже професіональний. У Донецьку на стелажах замість книг стояли касети, неймовірна кількість. Поралися з цим господарством шість або сім операторів, науковий керівник і його заступник. Луческу з ранку до вечора переглядав стандарти, комбінації, як у нього голова витримувала, не знаю.

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За руку водив по полю футболістів-мільйонерів, вимагаючи розуміння, як дітей. Змушував їх мислити тими ж категоріями, що й він, вкладав у голови свою ідею. Натомість отримував однодумців. Всі знали маневр, якщо хтось помилявся, розбіжностей у трактуваннях не було. Плюс беззаперечний авторитет", – сказав Чистяков у коментарі "Матч ТВ".

Нагадаємо, Луческу тренував Шахтар з 2004 по 2016 роки і здобув з "гірниками" 22 трофеї: 8 чемпіонств України, 6 Кубків, 7 Суперкубків країни і 1 Кубок УЄФА.

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