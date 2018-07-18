Луческу: Модрич заслуживает получить "Золотой мяч"

Бывший наставник донецкого Шахтера, а сейчас главный тренер сборной Турции Мирча Луческу назвал своих фаворитов на "Золотой мяч".

"В этом году Модрич заслуживает выиграть "Золотой мяч" не только за то, что сделал с Реалом и Хорватией, но и за успешную карьеру", – цитирует Луческу издание GSP.ro.

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Также румынский тренер поделился мнением о том, кто станет следующей звездой в мировом футболе и выигрывает главную персональную награду.

"Если не в этом году, то в следующем это произойдет. Мбаппе станет следующей звездой, возможно даже мировой", – добавил наставник Турции.

Напомним, хорват Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018, а французский нападающий Килиан Мбаппе – лучшим молодым игроком Мундиаля.

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