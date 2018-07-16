ЧМ-2018: ключевые цифры Мундиаля

Финальным поединком сборных Франции и Хорватии накануне завершился чемпионат мира-2018. "Футбол 24" подвел статистические итоги мирового первенства.

В воскресенье завершился последний, 64-й по счету, поединок ЧМ-2018 в России. Мундиаль подарил болельщикам много красивых голов, зрелищных и результативных комбинаций, а также установил сразу несколько интересных статистических достижений. Например, защитник Томас Менье помог сборной Бельгии повторить интересный рекорд в поединке за 3-е место против Англии. Есть и другие интересные цифры:

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

219 желтых карточек показали арбитры на чемпионате мира-2018

169 голов забили команды в течение ЧМ-2018

29 пенальти назначили арбитры в ворота сборных-участниц Мундиаля

22 одиннадцатиметровых реализовали футболисты на чемпионате мира-2018

12 автоголов зафиксировали судьи на ЧМ-2018 (Бухаддуз, Бехич, Ционек, Этебо, Фати, Альварес, Игнашевич, Фернандиньо, Зоммер, Манджукич, Мериах, Черышев)

"Vive la France", "Merci" и "IncrediBleus". Победа Франции в финале ЧМ-2018 в обзоре европейских СМИ

10 дублей оформили игроки на Мундиале (Черышев, Коста, Эден Азар, Кейн, Лукаку – дважды, Муса, Стоунз, Кавани, Мбаппе)

7 пенальти не сумели забить игроки команд-участниц (Куэва, Месси, Сигурдссон, Роналду, Модрич, Руис, Аль-Муваллад)

6 голов забил лучший бомбардир турнира Харри Кейн (Англия)

6 команд оформили выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018 досрочно (Россия, Уругвай, Франция, Хорватия, Бельгия, Англия)

5 вратарей оформили по 3 клин-шита (Муслера, Алиссон, Куртуа, Льорис, Робин Ольсен)

4 футболиста трижды стали лучшими игроками матчей Мундиаля (Гризманн, Азар, Кейн, Модрич)

4 красные карточки показали судьи на ЧМ-2018 (Карлос Санчес, Жером Боатенг, Смольников, Ланг)

2,64 – средняя результативность в матчах турнира

2 хет-трика оформили игроки на ЧМ-2018 (Роналду, Кейн)

1 нулевая ничья зафиксирована на Мундиале (Дания – Франция)

0 команд не забили ни одного мяча на чемпионате мира-2018

0 ударов в створ ворот нанес форвард Оливье Жиру, но стал чемпионом мира

Мундиаль-2018 уже стал историей. Фавориты сенсационно сходили с дистанции, крепкие европейские орешки неожиданно далеко прошли в раунде плей-офф, а французская сборная во главе с Дидье Дешамом методично делала свое дело. В конце концов, "трехцветные" добились успеха благодаря своему прагматизму, полной сосредоточенности и умеренному азарту. Остается надеяться, что ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, поднимет еще выше планку планетарного первенства и заставит еще долго о себе помнить. Как уже сделал нынешний чемпионат мира...

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму