Луческу: Модріч заслуговує отримати "Золотий м'яч"

Колишній наставник донецького Шахтаря, а зараз головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу назвав своїх фаворитів на "Золотий м'яч".

"У цьому році Модріч заслуговує виграти "Золотий м'яч" не лише за те, що зробив з Реалом і Хорватією, а і за успішну кар'єру", - цитує Луческу видання GSP.ro.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

Також румунський тренер поділився думкою про те, хто стане наступною зіркою в світовому футболі і виграє головну персональну нагороду.

"Якщо не в цьому році, то в наступному це станеться. Мбаппе стане наступною зіркою, можливо навіть світовою", – додав наставник Туреччини.

Нагадаємо, хорват Лука Модріч визнаний найкращим гравцем ЧС-2018, а французький нападник Кіліан Мбаппе – найкращим молодим гравцем Мундіалю.

ЧС-2018: ключові цифри Мундіалю