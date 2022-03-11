Луческу-младший – о позорном вторжении России: "Как в мире столько параноидальных умов?"
Главный тренер ПАОКа Разван Луческу сдержанно отреагировал на войну России с Украиной.
"Я бы не хотел это комментировать. Но я на 150 процентов душой с украинским народом. Это трудно принять и понять.
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Просто невероятно, что сегодня есть эта война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизнь и семьи?", – цитирует Луческу Sport24.
Напомним, из-за позорного нападения на Украину Россию официально отстранили от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, а на саму страну налагают санкции, которые уже ощущают россияне.
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