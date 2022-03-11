"Я бы не хотел это комментировать. Но я на 150 процентов душой с украинским народом. Это трудно принять и понять.

Луческу оставил в украинских банках миллионы долларов – румын не может вывести свои средства

Просто невероятно, что сегодня есть эта война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизнь и семьи?", – цитирует Луческу Sport24 .

Напомним, из-за позорного нападения на Украину Россию официально отстранили от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, а на саму страну налагают санкции, которые уже ощущают россияне.