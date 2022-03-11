Луческу-молодший – про ганебне вторгнення Росії: "Як у світі стільки параноїдальних розумів?"
Головний тренер ПАОКа Разван Луческу стримано відреагував на війну Росії з Україною.
"Я не хотів би це коментувати. Але я на 150 відсотків душею з українським народом. Це важко прийняти і зрозуміти.
Луческу залишив в українських банках мільйони доларів – румун не може вивести свої кошти
Просто неймовірно, що сьогодні є ця війна. Я не можу уявити, як у світі стільки параноїдальних розумів, які руйнують життя та сім'ї?", – цитує Луческу Sport24.
Нагадаємо, через ганебний напад на Україну Росію офіційно відсторонили від усіх міжнародних змагань під егідою ФІФА та УЄФА, а на саму країну накладають санкції, які вже відчувають на собі росіяни.
Росія напала на Україну: Путін бомбардує українські стадіони і домівки футболістів, смерть легенди (LIVE)