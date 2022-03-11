"Я не хотів би це коментувати. Але я на 150 відсотків душею з українським народом. Це важко прийняти і зрозуміти.

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Просто неймовірно, що сьогодні є ця війна. Я не можу уявити, як у світі стільки параноїдальних розумів, які руйнують життя та сім'ї?", – цитує Луческу Sport24.

Нагадаємо, через ганебний напад на Україну Росію офіційно відсторонили від усіх міжнародних змагань під егідою ФІФА та УЄФА, а на саму країну накладають санкції, які вже відчувають на собі росіяни.

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