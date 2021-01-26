Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Григорий Суркис во время пленарного заседания, похоже, обсуждал трансферы Динамо.

Издание Апостроф сделало фото переписки бывшего президента Динамо в парламенте. Во время разговора Григорий Суркис получил сообщение о потенциальном трансфере киевлян.

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"Только что разговаривал с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему (следующее слово закрытое пальцем Суркиса – прим.) нравится", – говорится в сообщении.

Скорее всего, в фамилии футболиста сделана ошибка, ведь в открытых источниках есть игроки с именем Рикарду Алвеш. Двое из них (хавбеки) находятся в статусе свободных агентов, еще один (защитник) выступает за португальскую Тонделу.

Заметим, Динамо во время зимнего трансферного окна не подписало ни одного футболиста. "Бело-синие" лишь вернули из аренды Сидклея и Кадири.

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Фото издание Апостроф: