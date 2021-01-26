"Что может меня заставить уйти с поста президента Динамо? Вот если вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, наверное, я не уйду.

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Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто поруководить, болтать и развалить... Пока я жив, я развалить Динамо не дам.

Готов ли я продать Динамо? Если я буду понимать, что человек, который купит Динамо, сделает не так, как сделал бизнесмен Сергей Курченко для харьковского Металлиста, – я готов", – приводит слова Суркиса Динамомания со ссылкой на издание Гордон.

Напомним, Игорь Суркис является президентом Динамо с 10 июня 2002 года. До этого боссом клуба был его старший брат Григорий.

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