Депутат Верховної ради від ОПЗЖ Григорій Суркіс під час пленарного засідання, схоже, обговорював трансфери Динамо.

Видання Апостроф закадрувало листування колишнього президента Динамо у парламенті. Під час розмови Григорій Суркіс отримав повідомлення про потенційний трансфер киян.

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"Тільки що розмовляв з Луческу щодо Рікарду Алвіша, він категорично проти навіть перегляду цього гравця. Він йому (наступне слово закрите пальцем Суркіса – прим.) подобається", – йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, що у прізвищі футболіста зроблена помилка, адже у відкритих джерелах є гравці з іменем Рікарду Алвеш. Двоє з них (хавбеки) перебувають у статусі вільних агентів, ще один (захисник) виступає за португальську Тонделу.

Зауважимо, Динамо під час зимового трансферного вікна не підписало жодного футболіста. "Біло-сині" лише повернули з оренд Сідклея та Кадірі.

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Фото видання Апостроф: