"СК Днепр-1 просит за Довбика от 5 до 15 миллионов евро. Если это Шахтер и Динамо, то будет 15 миллионов, если европейский клуб – меньше. Такая вот политика у днепровского клуба. После чемпионата Европы Луческу очень настойчиво просил Игоря Суркиса войти в переговорный процесс по Довбику. Луческу считал, что это тот форвард, который нужен Динамо прямо сейчас.

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Разговоры начались, но цена не устроила Динамо. Я знаю, что интерес к Довбику не исчез, Луческу хотел бы видеть этого форварда в своем распоряжении. Но это должен доказывать и Довбик. Игра с Динамо должна была стать для него матчем жизни. Если ты хочешь прогрессировать и перейти в лучшую команду, если ты знаешь, что тренер этой команды в тебе заинтересован, то должен выложиться по максимуму. Должен показывать прекрасную игру, забить мяч.

Игра Артема вряд ли убедила Луческу в том, что такой форвард нужен киевскому Динамо. Вот посмотрел вчера Луческу на Довбика и подумал: "Да нет, лучше мы будем играть с Гармашем, чем платить необходимую сумму СК Днепр-1. А вот если бы Довбик сыграл здорово, с настроением, то, безусловно, Луческу продолжал бы настаивать на покупке этого форварда . А сейчас я не уверен, что тренер на этом будет настаивать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, в матче 12-го тура Динамо одолело СК Днепр-1 со счетом 2:0. Довбик провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отличился.

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