"СК Дніпро-1 просить за Довбика від 5 до 15 мільйонів євро. Якщо це Шахтар та Динамо, то буде 15 мільйонів, якщо європейський клуб – менше. Така ось політика у дніпровського клубу. Після чемпіонату Європи Луческу дуже наполегливо просив Ігоря Суркіса увійти в переговорний процес щодо Довбика. Луческу вважав, що це той форвард, який потрібний Динамо прямо зараз.

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Розмови розпочалися, але ціна не влаштувала Динамо. Я знаю, що інтерес до Довбика не зник, Луческу хотів би бачити цього форварда у своєму розпорядженні. Але це має доводити і Довбик. Гра з Динамо мала стати для нього матчем життя. Якщо ти хочеш прогресувати і перейти до кращої команди, якщо ти знаєш, що тренер цієї команди у тобі зацікавлений, то маєш викластися по максимуму. Повинен показувати чудову гру, забити м'яч.

Гра Артема навряд чи переконала Луческу у тому, що такий форвард потрібен київському Динамо. От подивився вчора Луческу на Довбика і подумав: "Та ні, краще ми гратимемо з Гармашем, ніж платитимемо необхідну суму СК Дніпро-1. А от якби Довбик зіграв здорово, з настроєм, то, безперечно, Луческу продовжував би наполягати на купівлі цього форварда. А зараз я не впевнений, що тренер на цьому наполягатиме", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, у матчі 12-го туру Динамо здолало СК Дніпро-1 з рахунком 2:0. Довбик провів на полі весь матч, однак результативними діями не відзначився.

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