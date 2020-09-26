Мирча Луческу отметил впечатляющий юбилей в поединке 4 тура УПЛ против Миная (4:0).

Победа над новичком стала для румынского специалиста 400-й во главе украинских клубов, сообщает Sport.ua.

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Очевидно, что львиная доля успехов Луческу приходится на Шахтер – 394. Карьера Мистера в Динамо также началась очень удачно – 6 побед в 7 матчах. Пока единственной потерей остается нулевая ничья с Десной во втором туре текущего сезона УПЛ.

Напомним, контракт Луческу с Динамо рассчитан до лета 2022-го, когда румыну исполнится 77 лет.

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