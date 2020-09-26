Луческу добыл 400 победу во главе украинских клубов
19:56 - Читати українською
Мирча Луческу отметил впечатляющий юбилей в поединке 4 тура УПЛ против Миная (4:0).
завершено
Виктор Цыганков 41’
Беньямин Вербич 59’
Мислав Матич 69’
41’ Виктор Цыганков
59’ Беньямин Вербич
69’ Мислав Матич
Победа над новичком стала для румынского специалиста 400-й во главе украинских клубов, сообщает Sport.ua.
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Очевидно, что львиная доля успехов Луческу приходится на Шахтер – 394. Карьера Мистера в Динамо также началась очень удачно – 6 побед в 7 матчах. Пока единственной потерей остается нулевая ничья с Десной во втором туре текущего сезона УПЛ.
Напомним, контракт Луческу с Динамо рассчитан до лета 2022-го, когда румыну исполнится 77 лет.
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