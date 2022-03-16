Луческу: Держу кулаки, чтобы Украина вышла на ЧМ-2022 – это было бы светом для них в темные времена
Главный тренер Динамо надеется, что команда Александра Петракова сможет выйти на Мундиаль в Катаре.
"Отказ Польши играть против России – правильное решение в этой ситуации. Футбол нуждается в мире. Чтобы играть в футбол, вокруг не может быть войны. Поэтому Польша приняла правильное решение. Трудно представить, чтобы Польша или любая другая команда играла против России в нынешних условиях.
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А вот украинские спортсмены должны иметь возможность продолжить свою карьеру. К примеру, игра плей-офф ЧС-2022 Шотландия – Украина, которую перенесли на июнь. И для меня было бы здорово, если бы в итоге Украина вышла на чемпионат мира. Это было бы светом для них в эти темные времена. Держу за это кулаки", – сказал Луческу Sportowe Fakty.
Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия – Украина перенесли на июнь. А сборная России на чемпионат мира не поедет – ФИФА дисквалифицировала ее и засчитала техническое поражение в матче с Польшей. Перед этим поляки, шведы и чехи (соперники России в сетке плей-офф) заявили, что не будут играть с агрессорами.
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