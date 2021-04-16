"Каштру – немолодой тренер, но одновременно он такие серьезные команды не тренировал. Он с молодежью работал в Португалии, был помощником Фонсеки. Какой-то, конечно, опыт есть, но такого опыта, как у Луческу, нет. Это старый волк, который прошел все, работая в Италии, в Турции, у нас в Украине и у себя на родине – в Румынии.

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Это опытный человек, и он понимает, что нужно не проиграть. Для него ничья – это очень хорошо. И он будет пытаться достичь этого. Если ему повезет, то он выиграет – и тогда гандикап будет 10 очков", – цитирует Сабо сайт ТК Футбол.

Заметим, перед очным противостоянием отставание Шахтера от Динамо составляет 7 зачетных баллов. Сам поединок состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30.

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