"Каштру – немолодий тренер, але водночас він такі серйозні команди не тренував. Він з молоддю працював у Португалії, був помічником Фонсеки. Якийсь, звичайно, досвід є, але такого досвіду, як у Луческу, немає. Це старий вовк, який пройшов все, працюючи в Італії, в Туреччині, у нас в Україні й у себе на батьківщині – в Румунії.

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Це досвідчений чоловік, і він розуміє, що потрібно не програти. Для нього нічия – це дуже добре. І він буде намагатися досягти цього. Якщо йому пощастить, то він виграє – і тоді гандикап буде 10 очок", – цитує Сабо сайт ТК Футбол.

Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.

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