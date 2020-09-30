Наставник Динамо Мирча Луческу вписал свое имя в историю самого престижного клубного турнира.

Румынский специалист Мирча Луческу закрепил за собой звание самого возрастного наставника в истории Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт FIFA.

Динамо – Гент: послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Главному тренеру Динамо на момент выхода его подопечных в групповой этап ЛЧ исполнилось 75 лет и 63 дня. Предыдущий рекорд принадлежал экс-тренеру Баварии Юппу Хайнкесу, который возглавлял команду в ЛЧ в возрасте 72 лет и 356 дней.

Напомним, Динамо разгромило Гент в плей-офф квалификации ЛЧ (5:1 по сумме двух матчей). Киевляне узнают своих соперников в групповом этапе ЛЧ первого октября, начало жеребьевки в 19:00.

Динамо разгромило Гент и вышло в групповой этап ЛЧ впервые за 4 года - удивительный матч, 12 сейвов Бущана, гнев Луческу