Фанаты Динамо до сих пор не могут смириться с работой Мирчи Луческу во главе их любимого клуба.

Очередная акция протеста против румына была устроена на трибунах во время матча против Зари, сообщил Football Hub.

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Ультрас Динамо вывесили баннер, на котором была надпись: "1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест". Намек на провальное выступление команды Луческу в ЛЧ и прощание с еврокубками очевиден. После ничьей с Зарей киевляне еще и отпустили Шахтер, который с 2 очками отрыва стал "зимним" чемпионом.

Заметим, что действующий контракт Луческу с Динамо рассчитан до 2023 года.

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