"Ложись на землю и притворись без сознания": Севилья прибегла к хитростям, чтобы точно сорвать матч против Бетиса
Севилья хотела добавить больше драмы, чтобы ее воспринимали как жертву в скандальном дерби против Бетиса.
Главный тренер "нервионцев" Хулен Лопетеги давал странные указания хавбеку Жоану Жордану, которому в голову прилетел металлический предмет с трибун.
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Игрок Бетиса слышал, как рулевой Севильи сказал пострадавшему: "Ложись на землю и притворись без сознания". Об этом сразу сообщили четвертому арбитру, и тот подтвердил, что тоже слышал коварные слова Лопетеги.
Напомним, вчерашнее дерби было остановлено на 39-й минуте, однако сегодня продолжится при пустых трибунах.
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