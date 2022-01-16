Севилья хотела добавить больше драмы, чтобы ее воспринимали как жертву в скандальном дерби против Бетиса.

Главный тренер "нервионцев" Хулен Лопетеги давал странные указания хавбеку Жоану Жордану, которому в голову прилетел металлический предмет с трибун.

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Игрок Бетиса слышал, как рулевой Севильи сказал пострадавшему: "Ложись на землю и притворись без сознания". Об этом сразу сообщили четвертому арбитру, и тот подтвердил, что тоже слышал коварные слова Лопетеги.

Напомним, вчерашнее дерби было остановлено на 39-й минуте, однако сегодня продолжится при пустых трибунах.

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