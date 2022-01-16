Поединок 1/8 финала Кубка Испании был прерван еще в первом тайме из-за неподобающего поведения фанатов Бетиса.

Кубок Испании, 1/8 финала

Бетис – Севилья – 1:1 (матч прекращен на 39-й минуте)

Голы: Гомес, 35 – Фекир, 39

Севильское дерби полностью оправдало статус центрального поединка дня – как со знаком "плюс", так и "минус". На 35-й минуте Севилья забила. Оливер Торрес потерял мяч, но тут же отвоевал его, после чего прострелил в центр. Алехандро Папу Гомес ударом в касание с линии штрафной поразил нижний угол ворот Бетиса.

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Подопечные Мануэля Пеллегрини отыгрались очень быстро. Набиль Фекир фантастическим ударом с углового закрутил мяч в дальнюю девятку!

FEKIR SCORES THE CORNER!! pic.twitter.com/CUXkIfRfxF — FIFA 22 News  (@FUT22News) January 15, 2022

Сразу после этого матч на Бенито Вильямарин был остановлен. Пока игроки Бетиса радовались, с трибун полетел кусок металлической палки, который попал в голову хавбека гостей Жоана Жордана. Хулен Лопетеги сразу забрал свою команду с поля, а через несколько минут игроки Севильи ушли из технической зоны в раздевалку. Пострадавший полузащитник вроде бы не получил серьезных травм, но пройдет дополнительное обследование.

Пауза длилась минут 20, после чего поединок Бетис – Севилья решили не продолжать. Судьбу матча определят позже, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола.