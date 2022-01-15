Кубок Испании: серия пенальти завершила сказку украинцев, синхронный вылет каталонцев
Состоялись несколько поединков 1/8 финала Кубка Испании. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Испании, 1/8 финала
Мальорка – Эспаньол – 2:1
Голы: Кубо, 32, Бастидас, 60 – Пуадо, 62
Удаление: Педроса, 90+7 (Эспаньол)
Жирона – Райо Вальекано – 1:2
Голы: Бернарду, 26 – Гвардиола, 45+1, 48
Нереализованный пенальти: Стуани, 72 (Жирона)
Удаление: Гонсало, 90+8 (Жирона)
Спортинг Хихон – Кадис – 0:0 (пен. – 2:4)
Японец Кубо классным ударом со штрафного вывел Мальорку вперед в матче с Эспаньолом. Во втором тайме балеарцы удвоили свое преимущество после углового, на что каталонцы ответили только одним голом. 2:1 – в дуэли представителей Примеры сильнее оказалась Мальорка, которая и вышла в четвертьфинал.
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Райо Вальекано в волевом стиле разобрался с представителем Сегунды – Жироной. Каталонцы забили первыми, но дубль Серхи Гвардиолы склонил чашу весов на сторону команды из элиты. Жирона имела роскошный шанс сравнять счет, однако не забила пенальти.
Спортинг Хихон и Кадис в основное время забить не смогли. В стартовом составе хозяев вышел Василий Кравец, а Богдан Милованов, голом принесший своей команде победу над Вильярреалом в 1/16, остался в резерве. В экстра-тайме голов тоже не было, а под серию пенальти наставник Спортинга произвел замену голкипера. Это не помогло – Кадис забил все 4 удара, а вот хозяева не реализовали две первые попытки. Василий Кравец стал первым, кто переиграл Хиля, но Спортинг не смог пройти еще одного соперника из Примеры и вылетел.
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