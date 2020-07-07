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Лозаннский арбитраж принял решение по делу Барселоны и скандального трансфера Неймара

19:53 - Читати українською
Лозаннский арбитраж принял решение по делу Барселоны и скандального трансфера Неймара
Презентация Неймара на Камп Ноу / ФК Барселона

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по иску бразильского Сантоса к испанской Барселоне по переходу Неймара в 2013 году.

"Блаугранас" выиграли суд, а претензии латиноамериканского гранда признаны безосновательными, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Сантос требовал у Барсы 61,295 млн евро компенсации и трансферный бан для испанского гранда за якобы стимулирование переезда Неймара на Камп Ноу. Обвинения "рыб" служители Фемиды, однако, отвергли. Трансфер скандального бразильца, по мнению Лозаннского арбитража, был оформлен по соглашению сторон, а выплаты Неймару-старшему и компании N&N никоим образом не повлияли на переход.

К слову, Неймар перебрался из Сантоса в Барселону летом 2013-го за 88 млн евро. Четыре года спустя он был продан в Пари Сен-Жермен за рекордные 222 млн в евровалюте.

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