Лозаннський арбітраж ухвалив рішення у справі Барселони та скандального трансферу Неймара

Спортивний арбітражний суд у Лозанні виніс ухвалу через позов бразильського Сантоса до іспанської Барселони щодо переходу Неймара в 2013 році.

"Блаугранас" виграли суд, а претензії латиноамериканського гранда визнані безпідставними, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Сантос вимагав у Барси 61,295 млн євро компенсації та трансферний бан для іспанського гранда за нібито стимулювання переїзду Неймара на Камп Ноу. Звинувачення "риб" служителі Феміди, однак, відкинули. Трансфер скандального бразильця, на думку Лозаннського арбітражу, був оформлений за згодою сторін, а виплати Неймару-старшому та компанії N&N жодним чином не вплинули на перехід.

До слова, Неймар перебрався із Сантоса до Барселони влітку 2013-го за 88 млн євро. Через 4 роки він був проданий у Парі Сен-Жермен за рекордні 222 млн у євровалюті.

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