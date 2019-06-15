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Ловрен не узнал бывшего партнера по сборной Хорватии, который хотел сделать совместную фотографию – курьез дня

18:04 61 Читати українською
Ловрен не узнал бывшего партнера по сборной Хорватии, который хотел сделать совместную фотографию – курьез дня
Ловрен пытается рассмотреть лица партнеров / Reuters

У Деяна Ловрена есть определенные проблемы с идентификацией лиц знакомых людей.

Защитник Ливерпуля не прекращает удивлять публику странными историями.

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На этот раз Деян не смог узнать Ивана Класнича, который ранее выступал с ним за сборную Хорватии. Экс-игрок Болтона попросил Ловрена сделать совместную фотографию, но не открыл своей личности. Центрбек "красных" сдержанно согласился, выполнил просьбу и пошел дальше, даже не бросив несколько слов Класничу. "Отметьте друга, который больше не узнает вас!", – подписал Иван свой пост в Instagram.

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Впоследствии Ловрен извинился в комментарии под фото. В конце концов, невнимательность игрока "клетчатых" можно оправдать – Класнич был в темной кепке, поэтому разглядеть его лицо было действительно непросто.

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Англия Иван Класнич Иван Класнич Деян Ловрен Деян Ловрен футбольные курьёзы Видеоновости
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