Ловрен не впізнав колишнього партнера зі збірної Хорватії, який хотів зробити спільну фотографію – курйоз дня

У Деяна Ловрена є певні проблеми з ідентифікацією облич знайомих людей.

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Цього разу Деян не зміг впізнати Івана Класніча, який раніше виступав з ним за збірну Хорватії. Екс-гравець Болтона попросив Ловрена зробити спільну світлину, але не відкрив своєї особистості. Центрбек "червоних" стримано погодився, виконав прохання і пішов собі далі, навіть не кинувши кілька слів Класнічу. "Позначте друга, який більше не впізнає вас!", – підписав Іван свій пост в Instagram.

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Згодом Ловрен вибачився у коментарі під фото. Зрештою, неуважність гравця "картатих" можна виправдати – Класніч був у темному картузі, тому розгледіти його обличчя було справді не просто.