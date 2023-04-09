Лорьян принимает Марсель в 30-м туре Лиги 1. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лорьян – Марсель стартовал в 21:45 по киевскому времени. Команда Руслана Малиновского выиграла всего дважды в последних 5-ти турах и опустилась на третью позицию турнирной таблицы. Отставание Марселя от ПСЖ, который свой матч 30-го тура уже сыграл, составляет 9 очков.

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Лорьян идет в середине таблицы – 10 место, 44 очка (на 16 меньше, чем у Марселя). Именно с этой командой Руслан Малиновский впервые вышел в основе команды Игора Тудора. Полузащитник сборной Украины сегодня начал в запасе – в активе Малиновского 15 матчей за провансальцев и 2 гола.

Онлайн-трансляция игры Лорьян – Марсель доступна на MEGOGO.

Стартовые составы:

Лорьян:

Марсель: Пау Лопес – Тавареш, Жиго, Балерди, Колашинац – Клос, Ронжье, Верету – Ундер, Алексис, Гендузи.