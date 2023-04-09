Лор'ян приймає Марсель у 30-му турі Ліги 1. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Лор'ян – Марсель стартував о 21:45 за київським часом. Команда Руслана Маліновського виграла лише двічі у останніх 5-ти турах і опустилася на третю позицію турнірної таблиці. Відставання Марселя від ПСЖ, який свій матч 30-го туру вже зіграв, складає 9 очок.

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Лор'ян іде в середині таблиці – 10 місце, 44 очки (на 16 менше, ніж у Марселя). Саме із цією командою Руслан Маліновський вперше вийшов у основі команди Ігора Тудора. Півзахисник збірної України сьогодні розпочав у запасі – в активі Маліновського 15 матчів за провансальців і 2 голи.

Онлайн-трансляція гри Лор'ян – Марсель доступна на MEGOGO.

Стартові склади:

Лор'ян:

Марсель: Пау Лопес – Тавареш, Жіго, Балерді, Колашинац – Клос, Ронж'є, Верету – Ундер, Алексіс, Гендузі.