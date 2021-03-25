Голкипер сборной Франции Уго Льорис выразил недовольство ничейным результатом первого матча отбора на чемпионат мира 2022 года против украинцев.

"Мы должны были сделать больше, чтобы заслужить второй гол.

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Во втором тайме не хватало агрессии, к тому же мы не очень решительно играли с мячом, и нам не повезло в эпизоде с пропущенным голом", – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

Напомним, действующие чемпионы мира вышли вперед еще до середины первого тайма, открыв счет из положения вне игры. После перерыва "трехцветные" забили еще раз, но уже в свои ворота. Как следствие, боевая ничья 1:1.

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