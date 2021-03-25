Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс висловив невдоволення нічийним результатом першого матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року проти українців.

"Ми повинні були зробити більше, щоб заслужити другий гол.

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У другому таймі не вистачало агресії, до того ж ми не дуже рішуче грали з м'ячем, і нам не пощастило в епізоді з пропущеним голом", – цитує Льоріса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу вийшли вперед ще до середини першого тайму, відкривши рахунок з положення поза грою. По перерві "трикольорові" забили ще раз, але вже у власні ворота. Як наслідок, бойова нічия 1:1.

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