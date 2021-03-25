"В первом тайме мы доминировали, хорошо контролировали мяч, у нас были моменты, но мы не забили второй гол. Во втором тайме мы продолжали атаковать, но все карты нам спутал их гол, забитый с полумомента. Они стали играть еще плотнее, нам стало еще сложнее.

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Мы не собираемся оправдываться. Мы были удивлены таким голом соперника и спрашивали себя, что с нами происходит. Это неприятно, но Украина сегодня очень хотела этого результата. Нужно признать, что они провели очень хороший матч", – цитирует Жиру издание GFFN.

Напомним, украинцы на выезде сумели вырвать ничью в матче с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на подопечных Шевченко ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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