Уго Льорис подписал новый контракт с Тоттенхэмом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение о сотрудничестве 35-летнего вратаря со "шпорами" рассчитано до лета 2024-го. Уго выступает за Тоттенхэма с 2012-го и успел провести за лондонский клуб около 400 матчей. Ранее француз защищал цвета Лиона и Ниццы.

В нынешнем сезоне Льорис провел 22 матча, в которых пропустил 27 мячей.

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