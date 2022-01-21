Льоріс продовжив контракт з Тоттенхемом
12:47 - Читать на русском
Французький голкіпер вирішив залишитись у Лондоні.
Уго Льоріс підписав новий контракт з Тоттенхемом, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Нова угода про співпрацю 35-річного воротаря зі "шпорами" розрахована до літа 2024-го. Уго виступає за Тоттенхем з 2012-го та встиг провести за лондонський клуб близько 400 матчів. Раніше француз захищав кольори Ліона та Ніцци.
У нинішньому сезоні Льоріс провів 22 матчі, в яких пропустив 27 м'ячів.
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