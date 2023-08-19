Французский голкипер Тоттенхэма Уго Льорис потерял место в основном составе "шпор" – лондонцы разрешили бывшему капитану искать новый клуб.

Тоттенхэм впервые за восемь сезонов сменил капитана

Как сообщает издание Sky Sport Italia, к голкиперу проявляет интерес римский Лацио. "Орлы" сделали предложение Льорису, но француз сразу отклонил его - Уго не захотел быть вторым вратарем итальянской команды.

Контракт голкипера рассчитан еще на сезон, однако клуб готов пойти на некоторые уступки. Лондонцы уже подготовили замену, подписав Гульельмо Викарио из Эмполи.

Добавим, что Льорис отыграл за "шпор" 447 матчей, но трофеев не завоевал. Зато 36-летний вратарь выигрывал ЧМ-2018 в составе сборной Франции.

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