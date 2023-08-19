Французький голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс встратив місце в основному складі "шпор" – лондонці дозволили колишньому капітану шукати новий клуб.

Тоттенхем вперше за вісім сезонів змінив капітана

Як повідомляє видання Sky Sport Italia, до голкіпера проявляє інтерес римський Лаціо. "Орли" зробили пропозицію Льорісу, але француз одразу відхилив її – Уго не захотів бути другим воротарем італійської команди.

Контракт голкіпера розрахований ще на сезон, однак клуб готовий піти на певні поступки. Лондонці вже підготували заміну, підписавши Гульєльмо Вікаріо з Емполі.

Додамо, що Льоріс відіграв за "шпор" 447 матчів, але трофеїв не здобув. Зате 36-річний воротар вигравав ЧС-2018 у складі збірної Франції.

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