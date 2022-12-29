Ницца готова "подхватить" 35-летнего вратаря свободным агентом, сообщает Footmercato.

Мбаппе оценил вероятность перехода в Тоттенхэм

Контракт чемпиона мира с Тоттенхэмом завершается летом, а договоренности о новом пока нет. Льорис является воспитанником Ниццы, из которой перешел в Лион 14 лет назад. За Тоттенхэм вратарь выступает с 2012-го.

Добавим, что в текущем сезоне Льорис провел 19 матчей (7 "сухих") и пропустил 23 гола.

Тоттенхэм не смог переиграть Саутгемптон, Вест Хэм без Ярмоленко разгромил Уотфорд, Кристал Пелас легко победил Норвич