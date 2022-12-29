Льорис может вернуться в родной клуб после 14 лет "скитаний"
21:39 - Читати українською
Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис получил вариант возвращения на родину.
Ницца готова "подхватить" 35-летнего вратаря свободным агентом, сообщает Footmercato.
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Контракт чемпиона мира с Тоттенхэмом завершается летом, а договоренности о новом пока нет. Льорис является воспитанником Ниццы, из которой перешел в Лион 14 лет назад. За Тоттенхэм вратарь выступает с 2012-го.
Добавим, что в текущем сезоне Льорис провел 19 матчей (7 "сухих") и пропустил 23 гола.
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