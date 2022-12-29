Ніцца готова "підхопити" 35-річного воротаря вільним агентом, повідомляє Footmercato.

Мбаппе оцінив імовірність переходу в Тоттенхем

Контракт чемпіона світу з Тоттенхемом завершується влітку, а домовленості про новий наразі немає. Льоріс є вихованцем Ніцци, з якої перейшов у Ліон 14 років тому. За Тоттенхем воротар виступає з 2012-го.

Додамо, що у поточному сезоні Льоріс провів 19 матчів (7 "сухих") і пропустив 23 голи.

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